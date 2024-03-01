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1 марта, 10:25

Песков: В ближайшее время должны быть готовы очертания налоговых изменений

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию концептуально представил изменения в налоговой системе государства, а не готовое решение, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопросом в ближайшее время займутся Госдума и Правительство РФ.

"Путин концептуально сказал о своём видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство. В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки", — сказал представитель Кремля.

Госдума обсудит "более справедливую" систему налогообложения в России
Госдума обсудит "более справедливую" систему налогообложения в России

Напомним, в Послании Федеральному собранию Путин заявил, что лазейки, которыми пользуются некоторые компании для того, чтобы уйти от налогообложения или заплатить поменьше, нужно устранить. Он отметил, что в российском бизнесе немало тех, кто инвестирует в развитие важных проектов. Такие организации российский лидер призвал поддерживать.

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Александр Юнашев
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