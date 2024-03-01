Песков: В ближайшее время должны быть готовы очертания налоговых изменений

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию концептуально представил изменения в налоговой системе государства, а не готовое решение, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопросом в ближайшее время займутся Госдума и Правительство РФ.

"Путин концептуально сказал о своём видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство. В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки", — сказал представитель Кремля.