ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК и пунктам дислокации ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

"В период с 24 февраля по 1 марта ВС РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении ведомства.