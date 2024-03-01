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1 марта, 10:43

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК и пунктам дислокации ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

"В период с 24 февраля по 1 марта ВС РФ нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов для военной техники. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских БПЛА
Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили почти 100 украинских БПЛА

А ранее в Минобороны сообщали о том, как за сутки киевский режим лишился более двух сотен военных на самом смертоносном участке фронта — на Донецком направлении. Кроме того, в ходе боевых столкновений украинская сторона потеряла два танка, шесть автомобилей и пару боевых машин пехоты.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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