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1 марта, 10:51

Недельные потери ВСУ на Донецком направлении приблизились к 3 тысячам военных

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за неделю составили более 2835 военных. Также противник лишился семи танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", отметили в ведомстве.

За неделю было отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР.

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Также российские военные за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников, а также по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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телеграм-канал Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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