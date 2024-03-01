Недельные потери ВСУ на Донецком направлении приблизились к 3 тысячам военных

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за неделю составили более 2835 военных. Также противник лишился семи танков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Потери ВСУ за указанный период составили более 2835 военнослужащих, семь танков, 16 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", — отметили в ведомстве.

За неделю было отражено 18 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР.