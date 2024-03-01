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В Москве врачи вылечили мужчину с полным поражением кожи псориазом

1 марта, 12:09
В Москве врачи вылечили мужчину с полным поражением кожи псориазом. Обложка © МОНИКИ

В Москве врачи вылечили мужчину с полным поражением кожи псориазом. Обложка © МОНИКИ

В Москве врачи спасли мужчину, который страдал полным поражением кожи псориазом, болезнь прогрессировала и могла стать причиной инвалидности. Об успешном лечении говорится на сайте ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

27-летний пациент обратился в отделение дерматовенерологии больницы. Всё его тело покрывали незаживающие трещины, корки, гнойные бляшки. Мужчина жаловался на боль, жжение и зуд. Врачи диагностировали прогрессирующую стадию псориаза. Из-за болезни у пациента началось воспаление в суставах, которое грозило перейти на внутренние органы, итогом могла стать инвалидность.

"С учётом тяжёлого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту", отметил научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.

Сейчас мужчина полностью выздоровел, его кожа очистилась, а боли в суставах и пояснице закончились. Пациента выписали из клиники, и теперь он может вернуться к привычной жизни.

Якутские медики несколько часов оказывали помощь пяти пассажирам самолёта, которым стало плохо
Якутские медики несколько часов оказывали помощь пяти пассажирам самолёта, которым стало плохо

Ранее московские врачи спасли пациентку с "хвостом". Хирургам пришлось провести две операции, чтобы удалить у женщины редкую патологию. У неё нашли многокамерное кистозное образование, которое проросло из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Эту грыжу врачи и прозвали хвостом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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