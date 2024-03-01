В Москве врачи вылечили мужчину с полным поражением кожи псориазом 1 марта, 12:09 В Москве врачи вылечили мужчину с полным поражением кожи псориазом. Обложка © МОНИКИ

В Москве врачи спасли мужчину, который страдал полным поражением кожи псориазом, болезнь прогрессировала и могла стать причиной инвалидности. Об успешном лечении говорится на сайте ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

27-летний пациент обратился в отделение дерматовенерологии больницы. Всё его тело покрывали незаживающие трещины, корки, гнойные бляшки. Мужчина жаловался на боль, жжение и зуд. Врачи диагностировали прогрессирующую стадию псориаза. Из-за болезни у пациента началось воспаление в суставах, которое грозило перейти на внутренние органы, итогом могла стать инвалидность.

"С учётом тяжёлого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту", — отметил научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.

Сейчас мужчина полностью выздоровел, его кожа очистилась, а боли в суставах и пояснице закончились. Пациента выписали из клиники, и теперь он может вернуться к привычной жизни.

Ранее московские врачи спасли пациентку с "хвостом". Хирургам пришлось провести две операции, чтобы удалить у женщины редкую патологию. У неё нашли многокамерное кистозное образование, которое проросло из органов малого таза в мягкие ткани ягодицы. Эту грыжу врачи и прозвали хвостом.

Авторы Татьяна Миссуми