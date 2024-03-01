Врач предупредил, что привычка курить отнимает от 10 лет жизни
Врач Дёмин: В среднем курильщик теряет не менее 10 лет своей жизни
Из-за курения у человека может возникнуть множество заболеваний, результатом которых становится сокращение продолжительности жизни. Об этом рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья профессор Андрей Дёмин в интервью радио Sputnik.
Профессор отметил, что от курения страдают все органы человека за редким исключением. Это оказывает влияние на продолжительность жизни и её качество в целом.
"Это такая ковровая бомбардировка, от которой сокращается продолжительность жизни. По 2019 году есть расчёты отечественных специалистов, и практически 270 тысяч преждевременных смертей были вызваны курением", — рассказал Дёмин.
Время от времени возникают исследования с грамотными научными доказательствами того, что курильщики в среднем сокращают свою жизнь на десять лет, сказал специалист. Он объяснил, что практически 90% случаев рака лёгких и верхних дыхательных путей связаны с курением. Эта привычка провоцирует ишемический инсульт, геморрагический инсульт, ишемическую болезнь сердца, заболевания периферических артерий, гангрену, гипертоническую болезнь, бронхит.
Врач отметил, что курение также вносит свои коррективы в сохранение потенции у мужчин, сокращая период сексуальной активности на 10–15 лет. Медик добавил, что страсть к табаку — это не просто вредная привычка, а тяжёлая наркотическая зависимость.
Это меняет в корне биохимию мозга, у человека возникают нарушение нервной деятельности и поведенческие отклонения. По словам специалиста, это психическое заболевание. Речь идёт уже не только о продолжительности и качестве жизни после появившихся от курения болезней, но и об утрате человеком самообладания и возможности успешного осуществления своих жизненных планов.
Ранее врач рассказал, в каком возрасте необходимо бросить курить, если вы надеетесь на долгую жизнь. Исследование продлилось 15 лет, и выяснилось, что экс-курильщики снизили риск летального исхода в 1,3 раза. Причём положительный эффект для себя они ощущали уже спустя три года после отказа от сигарет
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