Медведев поручил исключить необоснованные расходы на производствах оружия
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений, а также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием оружия. Заняться этим вопросом накануне попросил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и соответственно исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", — сказал Медведев.
Он отметил, что для решения задачи, поставленной главой государства, будут приняты все необходимые меры, включая проверки на предприятиях и соответствующую аналитическую работу, которую должны вести в ведомствах.
Напомним, в Послании Федеральному собранию Путин сделал ряд важных заявлений. В том числе сообщил о том, что отечественные гиперзвуковые блоки "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" поступили на боевое дежурство в Российскую армию. Также глава государства отметил, что вскоре будут завершены испытания крылатой ракеты неограниченного радиуса действия "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина