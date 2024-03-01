Медведев поручил исключить необоснованные расходы на производствах оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений, а также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием оружия. Заняться этим вопросом накануне попросил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и соответственно исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", — сказал Медведев.

Он отметил, что для решения задачи, поставленной главой государства, будут приняты все необходимые меры, включая проверки на предприятиях и соответствующую аналитическую работу, которую должны вести в ведомствах.