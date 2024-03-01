Регион

Уведомления отключены

1 марта, 12:25

Медведев поручил исключить необоснованные расходы на производствах оружия

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений, а также анонсировал контрольные выезды на предприятия для надзора за ценообразованием оружия. Заняться этим вопросом накануне попросил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и соответственно исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы", — сказал Медведев.

Он отметил, что для решения задачи, поставленной главой государства, будут приняты все необходимые меры, включая проверки на предприятиях и соответствующую аналитическую работу, которую должны вести в ведомствах.

Путин заявил, что ракеты "Сармат" поступили на вооружение ВС России
Путин заявил, что ракеты "Сармат" поступили на вооружение ВС России

Напомним, в Послании Федеральному собранию Путин сделал ряд важных заявлений. В том числе сообщил о том, что отечественные гиперзвуковые блоки "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" поступили на боевое дежурство в Российскую армию. Также глава государства отметил, что вскоре будут завершены испытания крылатой ракеты неограниченного радиуса действия "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров