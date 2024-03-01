Тимошенко обвинила Зеленского в консолидации власти больше, чем положено 1 марта, 14:00 Юлия Тимошенко. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE SENA GOULAO

Владимир Зеленский злоупотребляет властью, что угрожает уничтожением демократии на Украине. Об этом сказала глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF, добавив, что страна и без того погрязла в коррупции.

"Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо", — пояснила она.

Ранее сообщалось об обращении офиса Зеленского в Конституционный суд Украины. Оно связано с тем, что политик не желает проводить в стране президентские выборы по окончании своего срока 20 мая 2024 года. Зеленский хочет продлить свои полномочия автоматом. Причиной он называет военное положение в стране.

Авторы Татьяна Миссуми