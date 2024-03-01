Дрон ВСУ убил трёх человек в автомобиле в Херсонской области

Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек", — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, обстоятельства происшествий указывают, что операторы ВСУ специально направляют дроны на гражданские авто, и это явный террор и попытка отомстить мирным жителям Херсонской области за их выбор быть с Россией.