Дрон ВСУ убил трёх человек в автомобиле в Херсонской области
Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Фото © телеграм-канал Владимира Сальдо
Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек", — сообщил он в телеграм-канале.
По его словам, обстоятельства происшествий указывают, что операторы ВСУ специально направляют дроны на гражданские авто, и это явный террор и попытка отомстить мирным жителям Херсонской области за их выбор быть с Россией.
А 26 февраля трое мирных жителей погибли при похожих обстоятельствах в Белгородской области. Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал машину со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.