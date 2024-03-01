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1 марта, 14:16

Дрон ВСУ убил трёх человек в автомобиле в Херсонской области

Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Фото © телеграм-канал Владимира Сальдо

Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Фото © телеграм-канал Владимира Сальдо

Три человека погибли в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Сегодня боевики украинских вооружённых формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трёх человек", — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, обстоятельства происшествий указывают, что операторы ВСУ специально направляют дроны на гражданские авто, и это явный террор и попытка отомстить мирным жителям Херсонской области за их выбор быть с Россией.

Два мальчика пострадали от мин ВСУ в Белгородской области
Два мальчика пострадали от мин ВСУ в Белгородской области

А 26 февраля трое мирных жителей погибли при похожих обстоятельствах в Белгородской области. Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал машину со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа.

Александра Вишнякова
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