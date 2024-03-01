Доверенный кандидата Харитонова забыл его фамилию в прямом эфире

Вадим Барский — доверенный кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова — во время теледебатов забыл его фамилию. Казус произошёл в эфире калужской телекомпании "НИКА ТV", сам Барский объяснил заминку своим возрастом и волнением.

Доверенный кандидата в президенты от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова. Видео © ТРК "НИКА TV"

На кадрах, которые завирусились в соцсетях, он называет Харитонова "человеком от сохи и из народа", а ещё упоминает имя и отчество — Николай Михайлович. Однако неожиданно Барский взял паузу, замялся и признался: фамилия "выскочила из головы". К счастью, ему быстро пришли на помощь и напомнили ФИО кандидата, после чего Барский улыбнулся и сказал: "Волнуешься". Позже в беседе с журналистами он признался, что несколько расстроен случившимся.

"Возраст у меня приличный очень, поэтому и волновался. В этом году 80 лет будет. <...> Бывает, у всех бывает. И у великих артистов бывают залипухи. Я давно не выступал очень. <...> В последний раз в 2015 году", — прокомментировал он ситуацию для РИА "Новости".