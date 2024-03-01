Московское "Динамо" продлевает контракт с Желько Бувачем до 2026 года

Футбольный клуб "Динамо" объявил о продлении контракта с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Новый контракт с боснийским специалистом будет рассчитан до 2026 года. Бувач работает в системе "Динамо" с февраля 2020 года. Он отметил, что рад продлить договор с московской командой, и выразил желание довести до конца свою работу, которую он вёл с момента прихода в клуб. Вместе с тем тренер подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на перспективы развития бело-голубых.

"Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников "Динамо". Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем ещё сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах", — заключил Бувач.