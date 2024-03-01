В России начал действовать новый порядок регулирования табачного рынка

Правительство РФ утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и другой никотинсодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

"С 1 марта 2024 года в России начнёт действовать порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписано", — сообщила пресс-служба кабмина.

Контроль деятельности предприятий отрасли будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. В соответствии с указанным документом ведомство будет следить за соблюдением производителями лицензионных и обязательных требований на производстве, во время поставок, закупок, транспортировки сырья и готовой продукции. Также Росалкогольтабакконтроль обязан выявлять и пресекать незаконное производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции.

Специалисты ведомства могут проводить выездные обследования и проверки в рамках надзорных мероприятий, а также осуществлять контрольную закупку и инспекционный визит.