В России начал действовать новый порядок регулирования табачного рынка
Правительство РФ утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака и другой никотинсодержащей продукции, который начал действовать с 1 марта 2024 года. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
"С 1 марта 2024 года в России начнёт действовать порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписано", — сообщила пресс-служба кабмина.
Контроль деятельности предприятий отрасли будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. В соответствии с указанным документом ведомство будет следить за соблюдением производителями лицензионных и обязательных требований на производстве, во время поставок, закупок, транспортировки сырья и готовой продукции. Также Росалкогольтабакконтроль обязан выявлять и пресекать незаконное производство и оборот табака и никотинсодержащей продукции.
Специалисты ведомства могут проводить выездные обследования и проверки в рамках надзорных мероприятий, а также осуществлять контрольную закупку и инспекционный визит.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России в скором времени будет усилен контроль качества шоколада, в том числе импортного. Для этого совет Евразийской экономической комиссии установил единые требования на территории ЕАЭС. Так, шоколад должен содержать не менее 35% общего сухого остатка какао, в том числе не менее 18% масла какао, но есть и другие нормы.
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