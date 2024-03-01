Французы захотели напугать ВС РФ своим спецназом на Украине

Военное командование Франции рассматривает вариант отправки на Украину подразделений спецназначения. По задумке авторов инициативы, присутствие иностранных военных поставит Москву перед "стратегической дилеммой". Такими данными поделилась газета Monde, сославшись на инсайдеров.

В Monde считают, что якобы Вооружённым силам РФ будет сложнее принимать решения о нанесении ударов по тем или иным объектам ВСУ, если там будут военные ВС Франции. Некоторые территории Незалежной и вовсе могут избежать атак.