Французы захотели напугать ВС РФ своим спецназом на Украине
Monde: Франция думает отправить спецназ на Украину для создания "дилеммы" для РФ
Военное командование Франции рассматривает вариант отправки на Украину подразделений спецназначения. По задумке авторов инициативы, присутствие иностранных военных поставит Москву перед "стратегической дилеммой". Такими данными поделилась газета Monde, сославшись на инсайдеров.
"Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями находится в центре французских размышлений", — рассказали изданию источники.
В Monde считают, что якобы Вооружённым силам РФ будет сложнее принимать решения о нанесении ударов по тем или иным объектам ВСУ, если там будут военные ВС Франции. Некоторые территории Незалежной и вовсе могут избежать атак.
Напомним, официальная позиция Парижа в настоящее время исключает отправку военных в зону боевых действий. Это 1 марта подтвердил МИД Пятой республики.
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