В России запущен первый бесплатный курс для зооволонтёров "Котоскауты"

Первый бесплатный курс для зооволонтёров "Котоскауты" запущен в России. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и нацелен на обучение добровольцев, готовых помогать братьям меньшим, заявила его руководитель Дарья Путинцева.

По словам автора курса, обучение в школе продлится до мая. За это время всем желающим расскажут о причинах бездомности животных, методах их спасения и видах волонтёрства. Большинство студентов — неравнодушная молодёжь, призналась она.

"Во время обучения студенты научатся обращаться с профессиональным оборудованием и использовать его для спасения бездомных животных, освоят основы зооволонтёрства и пройдут интересную практику", — поделилась Путинцева с РИА "ФедералПресс".