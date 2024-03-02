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2 марта, 00:40

В России запущен первый бесплатный курс для зооволонтёров "Котоскауты"

Первый бесплатный курс для зооволонтёров "Котоскауты" запущен в России. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и нацелен на обучение добровольцев, готовых помогать братьям меньшим, заявила его руководитель Дарья Путинцева.

По словам автора курса, обучение в школе продлится до мая. За это время всем желающим расскажут о причинах бездомности животных, методах их спасения и видах волонтёрства. Большинство студентов — неравнодушная молодёжь, призналась она.

"Во время обучения студенты научатся обращаться с профессиональным оборудованием и использовать его для спасения бездомных животных, освоят основы зооволонтёрства и пройдут интересную практику", — поделилась Путинцева с РИА "ФедералПресс".

Около 3,5 тысячи волонтёров приехало в Сочи для участия в молодёжном фестивале
Около 3,5 тысячи волонтёров приехало в Сочи для участия в молодёжном фестивале

А в "Сириусе" между тем стартовал Всемирный фестиваль молодёжи. В первый день масштабного мероприятия презентовали экипировку для участников и персонала, на создание которой вдохновили российские ландшафты.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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