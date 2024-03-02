Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе, никто не пострадал

Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на субботу, сообщил местный мэр Игорь Терехов. По его данным, в одном из районов города зафиксирован пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате никто не пострадал. Повреждено лишь некоторое имущество.

"В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей", — написал чиновник.