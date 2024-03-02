Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе, никто не пострадал
Серия взрывов прогремела в Харькове в ночь на субботу, сообщил местный мэр Игорь Терехов. По его данным, в одном из районов города зафиксирован пожар.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате никто не пострадал. Повреждено лишь некоторое имущество.
"В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей", — написал чиновник.
Звуки взрывов недавно были слышны и на Запорожской АЭС, заявили в Международном агентстве по атомной энергии. По данным экспертов МАГАТЭ, за ними последовал стрекот автоматных очередей. Сама станция не пострадала.
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