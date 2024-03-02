"Витамины не нужны": Врач разрушил популярнейший миф о здоровье

С приходом весны многие ошибочно начинают налегать на покупные витамины, полагая, что это убережёт их от сезонных заболеваний. На деле же поддерживать силу иммунитета необходимо иными методами, считает терапевт Лев Авербах.

По словам врача, лучше всего от недугов защитит тёплая одежда. Отказ от зимней куртки на фоне первого тепла — опасная затея, предостерёг медик. Не меньшей эффективностью обладает здоровый образ жизни.

"Витамины никакие не нужны. Правильное питание, хороший сон, физкультура и всё", — поделился Авербах с РИА "ФедералПресс".