Россиянам рассказали, как одним звонком приструнить шумных ночных строителей

Шумные строительные работы в ночное время суток противозаконны, а потому человек вправе пожаловаться на рабочих, если они мешают ему спать. Алгоритмом действий на этот случай поделилась юрист Вита Угарина.

После 23:00 двигатели строительной техники должны быть заглушены, сваебойные машины — остановлены, а шумные переговоры — прекращены. Это регламентируется региональным законодательством в каждом субъекте РФ, рассказала эксперт. Максимальный уровень шума должен составлять 45 дБА, что сравнимо с негромким гулом автомобиля.

В случае превышения этого показателя нужно обратиться к застройщику и потребовать прекращения шумных ночных работ. Если по-хорошему не получилось, следует связаться с департаментом природопользования и охраны окружающей среды, который произведёт замеры и зафиксирует нарушение.

"Также можно обратиться в Роспотребнадзор, который проводит замер шума, обращение можно оформить на официальном сайте подразделений. Если по результатам замера будет установлено превышение уровня шума, должностное лицо вправе вынести предписание об устранении нарушений", — подытожила Угарина в беседе с "Газетой.ru".