Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области Украины прогремели взрывы, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили украинские СМИ.
Судя по данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также в Николаевской, Сумской областях и части Херсонской области, контролируемой Киевом. Сейчас воздушная тревога отменена.
О серии взрывов в Одессе сообщалось и 28 февраля. Спустя некоторое время взрывы раздались и в Харьковской области.
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