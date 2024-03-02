Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области Украины прогремели взрывы, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили украинские СМИ.

Судя по данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также в Николаевской, Сумской областях и части Херсонской области, контролируемой Киевом. Сейчас воздушная тревога отменена.