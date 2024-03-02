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2 марта, 03:11

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

В Одесской области Украины прогремели взрывы, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили украинские СМИ.

Судя по данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено также в Николаевской, Сумской областях и части Херсонской области, контролируемой Киевом. Сейчас воздушная тревога отменена.

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О серии взрывов в Одессе сообщалось и 28 февраля. Спустя некоторое время взрывы раздались и в Харьковской области.

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Лариса Сафронова
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