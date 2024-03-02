Учёные пролили свет на ужасные условия содержания "священных" обезьян в Древнем Египте

"Священные" древнеегипетские бабуины, похоже, содержались в весьма плохих условиях, выяснили учёные из Королевского бельгийского института естественных наук. Такие обезьяны играли важную роль в религиозных и ритуальных целях, хотя и не встречались в природе тех мест.





Специалисты изучили останки более чем 36 павианов из Фив — одной из бывших столиц древнего государства. Перед ними предстали приматы разных возрастов и, по большей части, мужского пола. Подавляющее большинство страдало от ряда заболеваний, указывающих на недостаток питания и солнечного света, что указывает на их специальное разведение в неволе. Остальные, как считается, были импортированы. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале PLOS ONE.





Учёные также намерены провести анализ зубов обезьян, чтобы уточнить их рацион. А извлечение образцов ДНК, надеются они, укажет на точное место, где этих животных поймали, и методы их размножения.