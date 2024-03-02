Учёные пролили свет на ужасные условия содержания "священных" обезьян в Древнем Египте
PLOS ONE: "Священные" древнеегипетские бабуины содержались в темноте и голоде
Павиан. Обложка © Unsplash / Gary Chapman
"Священные" древнеегипетские бабуины, похоже, содержались в весьма плохих условиях, выяснили учёные из Королевского бельгийского института естественных наук. Такие обезьяны играли важную роль в религиозных и ритуальных целях, хотя и не встречались в природе тех мест.
Специалисты изучили останки более чем 36 павианов из Фив — одной из бывших столиц древнего государства. Перед ними предстали приматы разных возрастов и, по большей части, мужского пола. Подавляющее большинство страдало от ряда заболеваний, указывающих на недостаток питания и солнечного света, что указывает на их специальное разведение в неволе. Остальные, как считается, были импортированы. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале PLOS ONE.
Учёные также намерены провести анализ зубов обезьян, чтобы уточнить их рацион. А извлечение образцов ДНК, надеются они, укажет на точное место, где этих животных поймали, и методы их размножения.
Ранее бабуины помогли учёным установить местоположение древнего царства Пунт, о котором стало известно ещё в конце XIX века. В обнаруженном тогда папирусе говорилось о неких "диковинных животных", оказавшихся как раз этими приматами. Учитывая, что они не водились в Египте, взор исследователей упал на современные Сомали, Эфиопию, Эритрею и Джибути.