"Проснулся зверский аппетит": Спасённый в Крыму дельфин с жадностью набросился на селёдку

Самец дельфинов- афалин, который выбросился на берег у Евпатории, начал самостоятельно принимать пищу. Об этом сообщили в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море".

"Афалина — самец, мальчик возраста порядка двух-трёх лет. Два дня назад принудительно покормили малыша, а накануне у него развился аппетит: будучи голодным уже долгое время, он с жадностью набросился на еду (салака и селёдка). Мы продолжаем терапию двумя противомикробными препаратами и постоянно следим за уровнем электролитов в его крови", — приводит РИА "Новости" слова представителя учреждения.

У млекопитающего в настоящее время наблюдается лейкоцитоз, который указывает на наличие инфекционно-воспалительного процесса. Для того чтобы оценить состояние органов, эксперты проведут ультразвуковое исследование. Чаще всего китообразные, которые выбрасываются на берег, страдают от заболеваний лёгких.