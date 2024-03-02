Главком ВСУ нашёл виноватых в провалах армии на восточном фронте
Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке в зоне СВО
В возникших проблемах украинской армии на Восточном направлении виноваты командиры бригад. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удаётся сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет", — написал Сырский в соцсети.
По его словам, всё зависит от уровня подготовки командира бригады, его опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения, а также понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач. Главком ВСУ дополнил, что в бригады, где наблюдаются проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания необходимой помощи. Сырский пояснил, что в некоторых случаях, когда командир не владеет обстановкой и создаёт угрозу жизни солдат, главкому придётся "принимать кадровые решения".
А ранее Life.ru рассказывал, что главком ВСУ отчитал командиров за ошибки, которые те совершили, упустив Авдеевку. По словам Сырского, приняты соответствующие меры для того, чтобы исправить плачевную ситуацию. В частности, военным выделили дополнительные боеприпасы и материальные средства.
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