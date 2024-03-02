Главком ВСУ нашёл виноватых в провалах армии на восточном фронте

В возникших проблемах украинской армии на Восточном направлении виноваты командиры бригад. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

"Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удаётся сдерживать атаки и держать позиции, а другим — нет", — написал Сырский в соцсети.

По его словам, всё зависит от уровня подготовки командира бригады, его опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения, а также понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач. Главком ВСУ дополнил, что в бригады, где наблюдаются проблемы с подготовкой штаба, были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания необходимой помощи. Сырский пояснил, что в некоторых случаях, когда командир не владеет обстановкой и создаёт угрозу жизни солдат, главкому придётся "принимать кадровые решения".