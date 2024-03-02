Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором. Об этом заявил глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

"Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч — это исторический позор. Зеленский, который развалил Украину и обрёк её народ на вымирание, не достоин этого подарка", — сказал Абажер в беседе с РИА "Новости".

До этого украинские СМИ писали, что премьер-министр Болгарии Николай Денков во время поездки в Киев подарил Зеленскому меч основателя и первого правителя племенной конфедерации Великая Болгария хана Кубрата.