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2 марта, 11:50

"В ту дверь вошёл, в ту!": Джигурда выступил перед бойцами СВО и привёз им подарки

Джигурда посетил бойцов в зоне СВО, спел им песни и передал беспилотники

Актёр и шоумен Никита Джигурда приехал в Донбасс в одно из подразделений в зоне спецоперации (СВО). Артист передал бойцам беспилотники, а также провёл творческий вечер.

Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений — "Гори огонь". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

"В ту дверь вошёл, в ту! С подарками зашёл!" — подчеркнул актёр, иронизируя насчёт фразы Филиппа Киркорова, который после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой сказал, что "зашёл не в ту дверь".

На встрече с российскими бойцами Джигурда зачитал авторские стихи, исполнил песни под аккомпанемент гитары, подписал свои книги и передал их военным, обсудил последние новости и поинтересовался жизнью солдат на фронте. В качестве гуманитарной помощи шоумен привёз квадрокоптеры и вещи, которые необходимы бойцам в военном быту, пишет РИА "Новости".

Один из военнослужащих поблагодарил актёра за приезд в зону СВО и сказал, что был рад увидеть его в Донбассе. В конце встречи Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений — "Гори огонь".

"Привет с передовой!": Джигурда опубликовал видео с фронта
"Привет с передовой!": Джигурда опубликовал видео с фронта

А ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая Маша Малиновская посетила Донбасс с гуманитарной миссией, где вместе с бойцами отпраздновала 23 Февраля. Модель привезла с собой лекарства, новую одежду и другие необходимые для солдат вещи. Малиновская призналась, что поездка в ДНР и ЛНР разделила её жизнь на до и после.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Дарья Нарыкова
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