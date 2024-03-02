"В ту дверь вошёл, в ту!": Джигурда выступил перед бойцами СВО и привёз им подарки

Актёр и шоумен Никита Джигурда приехал в Донбасс в одно из подразделений в зоне спецоперации (СВО). Артист передал бойцам беспилотники, а также провёл творческий вечер.

Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений — "Гори огонь". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

"В ту дверь вошёл, в ту! С подарками зашёл!" — подчеркнул актёр, иронизируя насчёт фразы Филиппа Киркорова, который после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой сказал, что "зашёл не в ту дверь".

На встрече с российскими бойцами Джигурда зачитал авторские стихи, исполнил песни под аккомпанемент гитары, подписал свои книги и передал их военным, обсудил последние новости и поинтересовался жизнью солдат на фронте. В качестве гуманитарной помощи шоумен привёз квадрокоптеры и вещи, которые необходимы бойцам в военном быту, пишет РИА "Новости".

Один из военнослужащих поблагодарил актёра за приезд в зону СВО и сказал, что был рад увидеть его в Донбассе. В конце встречи Джигурда вместе с бойцами прочитал одно из своих стихотворений — "Гори огонь".