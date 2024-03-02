Более полутысячи солдат потеряли ВСУ всего за сутки на двух участках фронта

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 390 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения Южной группировки ВС России. Противник лишился двух танков, двух боевых бронированных машин и девяти автомобилей.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли британскую самоходную артиллерийскую установку АS-90, польскую Krab, три "Гвоздики", три гаубицы Д-20, американское буксируемое орудие М119, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Теряет личный состав и технику противник и на Южно-Донецком направлении, где работают подразделения группировки ВС РФ "Восток". Наши бойцы нанесли поражение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадам и 121-й бригаде теробороны в районах Новодонецкого, Угледара и Старомайорского Донецкой Народной Республики.

"Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и гаубица "Мста-Б", — добавили в оборонном министерстве.