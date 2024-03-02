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2 марта, 11:22

ПВО сбила пять ракет, семь снарядов "Хаймарсов" и 107 беспилотников за сутки

МО РФ: Российские средства ПВО сбили 5 ракет Storm Shadow и 7 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет Storm Shadow, семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") в течение суток, а также уничтожили 107 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 марта.

"Уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Ясиноватая, Павловка Донецкой Народной Республики, Змиёвка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской Народной Республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области, Колодезное Харьковской области и Черноморовка Херсонской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что всего с начала проведения СВО российские военные ликвидировали 575 самолётов, 267 вертолётов, 13 969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и миномётов. Вместе с тем ВС РФ уничтожили 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Более полутысячи солдат потеряли ВСУ всего за сутки на двух участках фронта
Более полутысячи солдат потеряли ВСУ всего за сутки на двух участках фронта

А ранее Life.ru писал, что российские военные в зоне СВО уничтожили боевую машину ЗРК NASAMS производства Норвегии. Кроме того, бойцы ликвидировали пусковую установку С-300 ВСУ.

Обложка ©

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Дарья Нарыкова
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