ПВО сбила пять ракет, семь снарядов "Хаймарсов" и 107 беспилотников за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет Storm Shadow, семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс") в течение суток, а также уничтожили 107 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 2 марта.

"Уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населённых пунктов Ясиноватая, Павловка Донецкой Народной Республики, Змиёвка, Троицкое, Новокраснянка, Голиково Луганской Народной Республики, Новопрокоповка, Копани, Шевченково, Сладкая Балка Запорожской области, Колодезное Харьковской области и Черноморовка Херсонской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что всего с начала проведения СВО российские военные ликвидировали 575 самолётов, 267 вертолётов, 13 969 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 15 323 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8259 орудий полевой артиллерии и миномётов. Вместе с тем ВС РФ уничтожили 19 257 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.