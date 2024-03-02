Путин раскрыл главное условие функционирования международного энергетического рынка
Путин назвал честную конкуренцию условием стабильности на мировом энергорынке
Условием стабильного функционирования международного энергетического рынка должно оставаться соблюдение принципов честной конкуренции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников седьмого саммита Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ). Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
"Сотрудничество в рамках этой авторитетной многосторонней структуры становится особенно востребованным в нынешний непростой для мировой энергетики период. Налицо серьёзные проблемы и трудности, обусловленные нарушением устоявшихся транспортных и логистических цепочек, обострением конфликтов во многих районах добычи углеводородного сырья и угрозой террористических атак на объекты энергетической инфраструктуры", — указано в телеграмме.
Глава российского государства также подчеркнул, что для стабильного функционирования энергетического рынка необходима надёжная защита законных интересов газовых экспортёров без любых противоправных барьеров и ограничений. Путин пояснил, что сотрудничество членов ФСЭГ по продвижению комплексной модернизации газовой отрасли позволяет обеспечивать высокий уровень экологической безопасности добычи, переработки и транспортировки природного газа.
С принципами честной конкуренции не очень знакомы в Европе. Ранее в ЕК заявили о работе Евросоюза над полным отказом от поставок газа РФ через Украину.
Telegram / Kremlin