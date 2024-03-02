Эксперт спрогнозировал, что из-за ИИ в нашу жизнь вернётся главный кошмар интроверта Эксперт Kaspersky Тушканов: Развитие нейросети вернёт обычные телефонные звонки 2 марта, 17:30 Эксперт Kaspersky Тушканов: Развитие нейросети вернёт обычные телефонные звонки. Обложка © Freepik

С развитием искусственного интеллекта в жизни людей в течение трёх лет произойдут значительные изменения. Так, к ужасу интровертов, вернётся необходимость совершать обычные телефонные звонки, появится отдельная специализация в кибербезопасности, а также в каждый смартфон будет внедрён личный помощник с полным доступом к чатам. Такой прогноз сделал руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в Лаборатории Касперского Владислав Тушканов.

"Вновь в нашу жизнь могут вернуться телефонные звонки, если голосовые и видеофейки станут настолько распространены, что нужно будет постоянно подтверждать информацию по телефону. Кроме того, появится новое ответвление в кибербезопасности: защита больших языковых моделей (таких как ChatGPT, GigaChat)", — отметил Тушканов в беседе с изданием "Газета.ru".

По словам специалиста, существующие языковые модели знают гораздо больше, чем могут сказать. Джейлбрейки — специально сгенерированные запросы — позволяют эффективно эти ограничения обойти. В этом направлении пойдёт дальнейшее развитие защиты и нападения, отмечает эксперт. Третье изменение заключается в появлении в смартфонах личных ассистентов. Они будут представлять собой приватную автономную языковую модель, которая будет допущена ко всем данным на смартфоне.

Ранее учёные из Дании создали нейросеть, которая умеет предсказывать время смерти с точностью 78%. Кроме того, она способна предсказывать финансовый доход человека на протяжении всей его жизни, состояние здоровья, а также вероятность смерти в определённый период времени.

Авторы Евгения Мосс