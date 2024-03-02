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2 марта, 12:16

Украинский дрон атаковал сотрудников СК в Брянской области, есть пострадавшие

Четыре сотрудника СК РФ пострадали при атаке беспилотника ВСУ под Брянском

Украинский беспилотник атаковал сотрудников Следственного комитета, работавших в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Двое из них получили ранения, ещё двое — контузию.

"Следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения, ещё двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа). В настоящее время сотрудникам ведомства оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следком пообещал установить личности украинских военнослужащих, причастных к атаке. Действиям каждого из них дадут надлежащую правовую оценку.

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Напомним, сегодня, 2 марта, украинский беспилотник также атаковал Горловку Донецкой Народной Республики. Погибло два человека. Информации о разрушениях не поступало.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Матвей Константинов
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