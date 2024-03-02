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2 марта, 17:10

Бывший тренер сборной России назвал основного кандидата на выживание в РПЛ

Тренер Игнатьев: "Балтика" имеет неплохие шансы побороться за выживание в РПЛ

ФК "Балтика". Обложка © ФК "Балтика" / Официальный сайт ФК "Балтика"

ФК "Балтика". Обложка © ФК "Балтика" / Официальный сайт ФК "Балтика"

Калининградский футбольный клуб "Балтика" имеет неплохие шансы побороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом году. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. По его мнению, команда Сергея Игнашевича осенью только привыкала к реалиям элитного дивизиона и сейчас занимает не своё место в турнирной таблице.

"Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась. Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и, можно сказать, учились. А потом поняли, что ничего страшного в Премьер-лиге нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол", — заявил Игнатьев в интервью c "Газетой.ru".

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Ранее "Ростов" разобрал "Крылья Советов" после зимней паузы. Матч Российской премьер-лиги прошёл на стадионе "Ростов-арена" 1 марта. Первым голом на 29-й минуте отметился нападающий Егор Голенков. Спустя почти час Иван Комаров удвоил разрыв.

Евгения Мосс
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