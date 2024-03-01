"Спартак" сыграет с "Факелом" в 20-м туре РПЛ в "Лужниках"
Стадион "Лужники" в Москве. Обложка © t.me / Лужники Life
Московский "Спартак" проведёт домашний матч 20-го тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" на стадионе "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
Игра пройдёт 10 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Причиной переноса стало несоответствие поля на "Лукойл-арене" регламенту лиги и стандартам Российского футбольного союза.
Пока не известно, сможет ли "Спартаку" в этой встрече помочь одна из его главных звёзд. Полузащитник Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, где был задержан местной полицией. Причиной стало то, что футболист сбежал с места ДТП, а не его тюремный срок в Нидерландах, как предполагалось ранее.