Автоподставщики кинули одну из крупнейших страховых компаний РФ почти на 7,5 млн рублей

Как узнал телеграм-канал, схема развода была одинаковой: злоумышленники приходили в страховую с пачкой документов о ДТП, которое якобы произошло в одном из районов Москвы и области. На самом деле никаких аварий не было, их инсценировали приложенные к документам снимки, чтобы заполучить страховые выплаты. "Ингосстрах" в соответствии с правилами направлял в карманы автоподставщиков положенные суммы — от 106 тысяч до 1,4 миллиона рублей. В настоящее время следствие установило 15 подобных случаев, которые происходили с 2021 по 2023 год, сумма ущерба составила почти 7,5 миллиона рублей.