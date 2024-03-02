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2 марта, 14:09

Автоподставщики кинули одну из крупнейших страховых компаний РФ почти на 7,5 млн рублей

SHOT: Автоподставщики обманули "Ингосстрах" почти на 7,5 млн рублей

Автоподставщики, оформлявшие левые ДТП, кинули одну из крупнейших российских страховых компаний — "Ингосстрах" — почти на 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

Как узнал телеграм-канал, схема развода была одинаковой: злоумышленники приходили в страховую с пачкой документов о ДТП, которое якобы произошло в одном из районов Москвы и области. На самом деле никаких аварий не было, их инсценировали приложенные к документам снимки, чтобы заполучить страховые выплаты. "Ингосстрах" в соответствии с правилами направлял в карманы автоподставщиков положенные суммы — от 106 тысяч до 1,4 миллиона рублей. В настоящее время следствие установило 15 подобных случаев, которые происходили с 2021 по 2023 год, сумма ущерба составила почти 7,5 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество в сфере страхования", злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас их разыскивают.

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Ранее Life.ru писал, что больше половины водителей в России боятся автоподстав. Самые распространённые схемы — это резкое торможение, подстроенный удар из слепой зоны и имитация наезда на пешехода.

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TACC / Александр Щербак

Наталья Исакова
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