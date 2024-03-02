Умер бывший губернатор Амурской области

Скончался бывший губернатор Амурской области, кандидат философских наук Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 год. Он был четвёртым губернатором региона и членом Совета Федерации в 1994–1996 годах. После завершения политической карьеры Дьяченко руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН.

"Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко", — пишет телеграм-канал Правительства Приамурья.

Там добавили, что вклад Дьяченко в развитие региона как политика и учёного невозможно переоценить. Добрая память о нём останется навсегда, говорится в сообщении правительства региона.