Умер бывший губернатор Амурской области
Экс-губернатор Амурской области Дьяченко умер на 76-м году жизни
Владимир Дьяченко. Обложка © Телеграм-канал Правительства Амурской области
Скончался бывший губернатор Амурской области, кандидат философских наук Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 год. Он был четвёртым губернатором региона и членом Совета Федерации в 1994–1996 годах. После завершения политической карьеры Дьяченко руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН.
"Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко", — пишет телеграм-канал Правительства Приамурья.
Там добавили, что вклад Дьяченко в развитие региона как политика и учёного невозможно переоценить. Добрая память о нём останется навсегда, говорится в сообщении правительства региона.
Ранее стало известно, что экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов ушёл из жизни в 69 лет. Политик был главой управления ГИБДД по Пензенской области, работал в региональном правительстве, стал депутатом заксобрания и затем сенатором от своей области.