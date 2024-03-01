Экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов умер в 69 лет 1 марта, 09:13 Владимир Едалов. Обложка © Губернатор. Правительство Пензенской области

Бывший член Совета Федерации от Пензенской области Владимир Едалов ушёл из жизни в 69 лет, о причинах смерти не сообщается. Трагическим известием поделилось правительство региона на своём сайте.

"Владимир Фёдорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом. Его знали и уважали жители Пензенской области и за пределами нашего региона", — отмечается в тексте.

Едалов был главой управления ГИБДД по Пензенской области, работал в региональном правительстве, стал депутатом заксобрания и затем сенатором от своей области. В последние годы Едалов возглавлял Администрацию Сосновоборского района под Пензой.

Проститься с политиком можно будет в Пензенской областной филармонии 3 марта. Похоронят его на родине, в Пензе.

Ранее сообщалось, что 28 февраля ушёл из жизни Николай Рыжков, которому было 94 года. Он известен как последний глава Правительства СССР. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье политика и назвал его настоящим патриотом и порядочным человеком.

Авторы Татьяна Миссуми