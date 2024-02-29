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Путин назвал настоящим патриотом умершего экс-премьера СССР Рыжкова

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Рыжкова

29 февраля, 07:30
Николай Рыжков. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Николай Рыжков. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова, который скончался накануне. Глава государства назвал политика настоящим патриотом и порядочным человеком.

"Его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения. Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, Рыжков всегда был верен своим идеалам и принципам вне зависимости от того, что происходило в стране, ставя государственные интересы во главу своих приоритетов.

Умер мэр Саянска Олег Боровский
Умер мэр Саянска Олег Боровский

Напомним, 28 февраля ушёл из жизни Николай Рыжков, которому было 94 года. Он известен как последний глава правительства СССР. Политика похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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