Один сотрудник СК после атаки дрона под Брянском находится в тяжёлом состоянии

Один из следователей находится в тяжёлом состоянии из-за атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Один сотрудник СК, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, находится в тяжёлом состоянии", — пояснил представитель экстренных служб.