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2 марта, 15:42

Один сотрудник СК после атаки дрона под Брянском находится в тяжёлом состоянии

Один из следователей находится в тяжёлом состоянии из-за атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Один сотрудник СК, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, находится в тяжёлом состоянии", — пояснил представитель экстренных служб.

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Напомним, следователи, работавшие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, подверглись атаке беспилотника ВСУ в субботу, 2 марта. В результате детонации сброшенной с дрона взрывчатки следователь и криминалист получили ранения, ещё два сотрудника контужены.

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Дарья Нарыкова
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