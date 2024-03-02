Один сотрудник СК после атаки дрона под Брянском находится в тяжёлом состоянии
Один из следователей находится в тяжёлом состоянии из-за атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Один сотрудник СК, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области, находится в тяжёлом состоянии", — пояснил представитель экстренных служб.
Напомним, следователи, работавшие в Стародубском муниципальном округе Брянской области, подверглись атаке беспилотника ВСУ в субботу, 2 марта. В результате детонации сброшенной с дрона взрывчатки следователь и криминалист получили ранения, ещё два сотрудника контужены.
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