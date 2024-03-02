Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон посоветовал представителям стран – членов Североатлантического альянса прислушаться к тому, что президент России Владимир Путин озвучил во время Послания Федеральному собранию. Соответствующее заявление экс-сотрудник спецслужб сделал в эфире ютуб-канала Judging Freedom.

"Обратите внимание на то, что говорил Путин. Он не несёт чушь, это не (президент США Джо. — Прим. Life.ru) Байден. Он не забывает, где был вчера", — заявил Джонсон.

По словам собеседника ютуб-канала, каждое произнесённое российским лидером слово имеет глубокий смысл. Он также сообщил, что Путин не блефует, когда что-то говорит, подчеркнув, что российский лидер не является игроком в покер.

Джонсон также напомнил, что президент РФ неоднократно ранее предупреждал так называемых западных союзников Незалежной об опасности предоставления военной помощи киевскому режиму. Несмотря на это, Вашингтон и Брюссель проигнорировали сказанное, в связи с чем теперь демилитаризуется не только Украина, но и всё НАТО.

"Путин показал, что НАТО фактически не существует, это чёрная дыра", — констатировал бывший сотрудник ЦРУ.