Малинин заявил о своей готовности отправиться на СВО после скандала в Саратове
Певец Александр Малинин: Если нужно будет идти Родину защищать, я готов
Певец Александр Малинин с женой Эммой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / exandr_malinin
Певец Александр Малинин впервые высказался по поводу проведения Россией специальной военной операции на Украине после того, как его концерты хотели отменить в Саратове. Как заявил артист в беседе с kp.ru, он готов пойти защищать Родину, если это потребуется.
Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что является русским, гражданином РФ и народным артистом России. Помимо того, собеседник "комсомолки" отметил, что у него имеются государственные награды.
Малинин напомнил, что родился на Урале в Екатеринбурге, который на тот момент ещё назывался Свердловском. В то же время 65-летний певец подтвердил, что постоянно проживает в Москве и платит налоги в России, а за рубежом, хоть и часто бывает там на концертах, постоянно не живёт.
"А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов", — заявил певец.
Также он уверен, что общественные организации и региональные депутаты не имеют права нарушать действующее российское законодательство и запрещать россиянам работать у себя в стране.
Ранее Life.ru писал, что председатель Комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина в Саратове. Тогда законотворец сообщал, что у этих артистов нет чёткой позиции по поддержке СВО.