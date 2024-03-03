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2 марта, 21:24

Малинин заявил о своей готовности отправиться на СВО после скандала в Саратове

Певец Александр Малинин: Если нужно будет идти Родину защищать, я готов

Певец Александр Малинин с женой Эммой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / exandr_malinin

Певец Александр Малинин с женой Эммой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / exandr_malinin

Певец Александр Малинин впервые высказался по поводу проведения Россией специальной военной операции на Украине после того, как его концерты хотели отменить в Саратове. Как заявил артист в беседе с kp.ru, он готов пойти защищать Родину, если это потребуется.

Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что является русским, гражданином РФ и народным артистом России. Помимо того, собеседник "комсомолки" отметил, что у него имеются государственные награды.

Малинин напомнил, что родился на Урале в Екатеринбурге, который на тот момент ещё назывался Свердловском. В то же время 65-летний певец подтвердил, что постоянно проживает в Москве и платит налоги в России, а за рубежом, хоть и часто бывает там на концертах, постоянно не живёт.

"А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов", — заявил певец.

Также он уверен, что общественные организации и региональные депутаты не имеют права нарушать действующее российское законодательство и запрещать россиянам работать у себя в стране.

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Ранее Life.ru писал, что председатель Комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти (Анна Дзюба) и Александра Малинина в Саратове. Тогда законотворец сообщал, что у этих артистов нет чёткой позиции по поддержке СВО.

Алексей Соловьёв
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