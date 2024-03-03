Малинин заявил о своей готовности отправиться на СВО после скандала в Саратове

Певец Александр Малинин впервые высказался по поводу проведения Россией специальной военной операции на Украине после того, как его концерты хотели отменить в Саратове. Как заявил артист в беседе с kp.ru, он готов пойти защищать Родину, если это потребуется.

Во время беседы с журналистами он подчеркнул, что является русским, гражданином РФ и народным артистом России. Помимо того, собеседник "комсомолки" отметил, что у него имеются государственные награды.

Малинин напомнил, что родился на Урале в Екатеринбурге, который на тот момент ещё назывался Свердловском. В то же время 65-летний певец подтвердил, что постоянно проживает в Москве и платит налоги в России, а за рубежом, хоть и часто бывает там на концертах, постоянно не живёт.

"А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов", — заявил певец.

Также он уверен, что общественные организации и региональные депутаты не имеют права нарушать действующее российское законодательство и запрещать россиянам работать у себя в стране.