Зеленский рассказал о карт-бланше, который он дал Сырскому
Зеленский: Сырский получил карт-бланш на смену украинских командиров
Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому был дан карт-бланш на перестановки в рядах украинской армии. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.
"У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]", — заявил Зеленский.
По его словам, все украинские командиры должны чувствовать фронт и быть такими, какими нужно для достижения целей киевского режима. Помимо того, Зеленский сообщил, что после того, как Сырский вернётся с фронта, он ждёт от генерала детальный доклад с предложениями.
Ранее Зеленский заявлял, что покинувшим Харьков после начала Россией специальной военной операции жителям пока лучше не возвращаться обратно. Он пообещал после стабилизации ситуации, когда будет безопасно, лично сообщить уехавшим харьковчанам о возможности возвращения.
t.me / Zelenskiy / Official