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2 марта, 22:31

Зеленский рассказал о карт-бланше, который он дал Сырскому

Зеленский: Сырский получил карт-бланш на смену украинских командиров

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому был дан карт-бланш на перестановки в рядах украинской армии. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.

"У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]", — заявил Зеленский.

По его словам, все украинские командиры должны чувствовать фронт и быть такими, какими нужно для достижения целей киевского режима. Помимо того, Зеленский сообщил, что после того, как Сырский вернётся с фронта, он ждёт от генерала детальный доклад с предложениями.

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Ранее Зеленский заявлял, что покинувшим Харьков после начала Россией специальной военной операции жителям пока лучше не возвращаться обратно. Он пообещал после стабилизации ситуации, когда будет безопасно, лично сообщить уехавшим харьковчанам о возможности возвращения.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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