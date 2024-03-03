Зеленский рассказал о карт-бланше, который он дал Сырскому

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому был дан карт-бланш на перестановки в рядах украинской армии. Об этом в телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.

"У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые [изменения]", — заявил Зеленский.

По его словам, все украинские командиры должны чувствовать фронт и быть такими, какими нужно для достижения целей киевского режима. Помимо того, Зеленский сообщил, что после того, как Сырский вернётся с фронта, он ждёт от генерала детальный доклад с предложениями.