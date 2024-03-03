Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области
Угрозу ракетной опасности объявили в Губкине и Старом Осколе Белгородской области
Угроза ракетной опасности объявлена в двух городских округах Белгородской области — Губернском и Старооскольском. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
"Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в городской администрации.
Днём ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области. В результате инцидента пострадавших нет.
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