Регион

Уведомления отключены

2 марта, 22:59

Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области

Угрозу ракетной опасности объявили в Губкине и Старом Осколе Белгородской области

Угроза ракетной опасности объявлена в двух городских округах Белгородской области — Губернском и Старооскольском. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

"Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — предупредили в городской администрации.

Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом
Дежурные средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник над Белгородом

Днём ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области. В результате инцидента пострадавших нет.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров