В Пенсильвании товарный поезд сошёл с рельсов и рухнул в реку

В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли три грузовых поезда, в результате чего два локомотива оказались в реке недалеко от города Лоуэр-Сокон. Об этом передаёт The New York Times.

В результате аварии в реку Лихай, которая является притоком Делавера, попало дизельное топливо и полипропиленовые пластиковые гранулы. По данным издания, один из поездов, следовавший на восток, врезался в другой состав, который стоял на том же пути. В итоге от удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому в сторону запада ехал третий поезд, тоже впоследствии сошедший с рельсов.

Местные власти сообщают, что пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники компетентных органов проводят расследование, чтобы выяснить причины случившегося.