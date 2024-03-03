В Пенсильвании товарный поезд сошёл с рельсов и рухнул в реку
Сошедшие с рельсов поезда в Пенсильвании. Обложка © Х / Junior Garnett
В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли три грузовых поезда, в результате чего два локомотива оказались в реке недалеко от города Лоуэр-Сокон. Об этом передаёт The New York Times.
В результате аварии в реку Лихай, которая является притоком Делавера, попало дизельное топливо и полипропиленовые пластиковые гранулы. По данным издания, один из поездов, следовавший на восток, врезался в другой состав, который стоял на том же пути. В итоге от удара вагоны отбросило на соседнее железнодорожное полотно, по которому в сторону запада ехал третий поезд, тоже впоследствии сошедший с рельсов.
Местные власти сообщают, что пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники компетентных органов проводят расследование, чтобы выяснить причины случившегося.
Ранее Life.ru писал, что в Индии грузовой поезд проехал без машиниста 80 километров и даже успел разогнаться до сотни километров в час. Предположительно, во время смены экипажа машинисты забыли нажать на ручной тормоз, из-за этого поезд двинулся под уклон.