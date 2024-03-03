Сенатор рассказал о мародёрствах ВСУ в Херсоне

В Херсоне военнослужащие Вооружённых сил Украины занимаются мародёрством и выдают себя за гражданских. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародёрство. Стариков выселяют из собственных квартир", — заявил законотворец.

Он рассказал журналистам, что очень нелегко приходится тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации. По его словам, большинство тогда не смогло это сделать в основном по семейным причинам.

Сенатор сообщил, что также страдают жители Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем украинских войск. В то же время собеседник информагентства подчеркнул, что с людьми поддерживается связь и они ждут возвращения российских войск.

"Ждут возвращения России", — сказал сенатор.