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3 марта, 01:21

Сенатор рассказал о мародёрствах ВСУ в Херсоне

Сенатор Кастюкевич: ВСУ мародёрствуют в Херсоне, выдавая себя за гражданских

В Херсоне военнослужащие Вооружённых сил Украины занимаются мародёрством и выдают себя за гражданских. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"В основном в Херсоне остались старики и военные ВСУ, которые нередко выдают себя за гражданских. Процветает мародёрство. Стариков выселяют из собственных квартир", — заявил законотворец.

Он рассказал журналистам, что очень нелегко приходится тем, кто не смог уехать из Херсона в дни эвакуации. По его словам, большинство тогда не смогло это сделать в основном по семейным причинам.

Сенатор сообщил, что также страдают жители Берислава, Снегиревки и других районов правобережья, которые в настоящее время находятся под контролем украинских войск. В то же время собеседник информагентства подчеркнул, что с людьми поддерживается связь и они ждут возвращения российских войск.

"Ждут возвращения России", — сказал сенатор.

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Ранее Life.ru писал, что в прошлом месяце первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года. Там он посетил школу № 1 Верхнерогачинского округа.

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t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
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