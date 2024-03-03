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3 марта, 02:40

В Израиле предупредили о возможном ужесточении позиции против России

Израильский политик Вайтман: Тель-Авив может ужесточить политику в отношении РФ

Израиль может занять более агрессивную позицию по отношению к России, заявил представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман в беседе с Business Insider.

По его словам, Тель-Авив не просто так сделал заявление о предоставлении Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. Политик считает, что объявление предшествовало началу переговоров в Москве между ведущими палестинскими фракциями в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

Израильский политик сообщил, будто бы Россия вовлечена в происходящее в Израиле. Вместе с тем он признал, что уровень её сопричастности неясен.

"Израиль примет более агрессивную позицию в отношении России", — сообщил Вайтман.

Он подчеркнул, что это только начало израильских обязательств в отношении Незалежной. Более того, он пообещал, что израильское оружие "найдёт дорогу на Украину", если конфликт с Россией не завершится к тому моменту, как угаснет обострение палестино-израильского конфликта.

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Напомним, что постпред еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан ранее заявил, что руководство Израиля прорабатывает возможную передачу киевскому режиму систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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