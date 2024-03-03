В Москве 2 марта состоялась встреча заместителя главы Министерства иностранных дел РФ Михаила Галузина и специального представителя Правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя, который также является главой китайской делегации по украинскому урегулированию. Информация об этом была опубликована на официальном портале российского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса", — говорится в сообщении.

Во время встречи, которая прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, стороны констатировали, что любое обсуждение урегулирования конфликта на Украине невозможно без участия российских представителей. Также указывается, что этот процесс должен учитывать интересы России в сфере безопасности.

Помимо того, в сообщении говорится об ультимативных требованиях киевского режима и его так называемых западных союзников по отношению к Москве. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия только вредят перспективам урегулирования.