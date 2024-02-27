"Ультиматум": Лавров разоблачил предложение Зеленского по урегулированию конфликта
Лавров: Предложение Зеленского по урегулированию конфликта будет ультиматумом
Россия считает готовящиеся Владимиром Зеленским предложения по урегулированию конфликта на Украине ультиматумом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД страны Ахмедом Авадом бен Мубараком во вторник, 27 февраля.
"Он [Зеленский] сказал, что это [передача России "плана мира"] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум, от ультиматума Зеленский никогда не отказывался, вся его формула из 10 пунктов была и остаётся очевидным ультиматумом. Они пытаются завлечь на разные мероприятия для обсуждения вот этой бумаги как можно больше стран", — подчеркнул глава дипведомства.
Лавров добавил, что Европа советует Зеленскому собирать как можно больше стран на подобные "посиделки" вокруг его "формулы мира" и делать на них "семейные фотографии". По словам главы МИД РФ, база, с которой Швейцария и другие западные страны готовы работать по урегулированию украинского конфликта, является "абсолютно тупиковой".
Напомним, ранее президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что Владимир Зеленский обсуждал с ней организацию мирного саммита по Украине в Женеве. При этом посол России в европейской стране Сергей Гармонин отметил, что указанная инициатива заведомо обречена на провал. В Кремле считают, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России несерьёзно и смехотворно. 25 февраля Зеленский заявил, что Украина передаст РФ план урегулирования, но обсуждать его не будет. Дмитрий Песков назвал это странным форматом.
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