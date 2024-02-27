"Ультиматум": Лавров разоблачил предложение Зеленского по урегулированию конфликта

"Он [Зеленский] сказал, что это [передача России "плана мира"] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум, от ультиматума Зеленский никогда не отказывался, вся его формула из 10 пунктов была и остаётся очевидным ультиматумом. Они пытаются завлечь на разные мероприятия для обсуждения вот этой бумаги как можно больше стран", — подчеркнул глава дипведомства.