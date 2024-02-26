"Странный формат": В Кремле отреагировали на намерение Зеленского предложить России мирный план
Песков: Контактов Москвы и Киева по обсуждению мирного плана Зеленского не было
У России и Украины не было никаких контактов по обсуждению мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что Киев намерен передать Москве на конференции в Швейцарии план по урегулированию конфликта.
"Нет, никаких контактов на эту тему не было", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Официальный представитель Кремля добавил, что обсуждение мирного плана Зеленского, которое проходит без участия России, является несерьёзным и смехотворным занятием.
Напомним, в конце 2023 года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. 25 февраля Зеленский выступил на форуме "Украина. 2024 год", где заявил, что Киев собирается передать России мирный план по урегулированию конфликта. При этом он уточнил, что не считает это переговорами.
Getty Images / Drew Angerer