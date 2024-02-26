"Странный формат": В Кремле отреагировали на намерение Зеленского предложить России мирный план

У России и Украины не было никаких контактов по обсуждению мирного плана Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что Киев намерен передать Москве на конференции в Швейцарии план по урегулированию конфликта.

"Нет, никаких контактов на эту тему не было", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что обсуждение мирного плана Зеленского, которое проходит без участия России, является несерьёзным и смехотворным занятием.