ВС РФ не позволили ВСУ совершить ротацию под Угледаром

Российские бойцы помешали попытке ротации ВСУ под Угледаром, уничтожив инженерно-сапёрную группу противника, рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-сапёрная группа в районе Червоного", — подтвердил Гордеев.

Он также сообщил, что за сутки бомбардировочная авиация и артиллерия ликвидировали 16 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.