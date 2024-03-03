ВС РФ не позволили ВСУ совершить ротацию под Угледаром
Минобороны: Российские бойцы сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром
Российские бойцы помешали попытке ротации ВСУ под Угледаром, уничтожив инженерно-сапёрную группу противника, рассказал РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.
"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-сапёрная группа в районе Червоного", — подтвердил Гордеев.
Он также сообщил, что за сутки бомбардировочная авиация и артиллерия ликвидировали 16 пунктов временной дислокации, 4 пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский снайпер за ночь уничтожил целое отделение ВСУ. Боец с позывным Шика свою работу сравнивает с охотой: сидит в засаде столько, сколько потребуется, а при появлении цели — отрабатывает.
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