Американцев предупредили о возможном отделении Техаса от США
Газета DMN: После выборов Техас может отделиться от США
Среди кандидатов на выборные должности много тех, кто хочет отделить Техас от США, пишет местная газета Dallas Morning News.
Авторы статьи выразили тревогу в связи с приближением в Америке "супервторника", когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны.
"Некоторые заходят слишком далеко в знаменитом стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство "заберём Техас назад", — сообщает издание.
Уточняется, что такое обязательство подразумевает обещание кандидата на выборную должность превознести интересы Техаса над общеамериканскими и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от страны. На сегодняшний день обязательство получило свыше 150 подписей, включая кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.
Напомним, конфликт между одним из самых крупных штатов США и вашингтонской администрацией начался после того, как Нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Местные власти отказали федералам в допуске к парку Шелби, который использовался для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением. Западные СМИ предполагают, что Техас может выйти из состава США и начать существование как отдельное государство.
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