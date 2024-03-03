Американцев предупредили о возможном отделении Техаса от США

Среди кандидатов на выборные должности много тех, кто хочет отделить Техас от США, пишет местная газета Dallas Morning News.

Авторы статьи выразили тревогу в связи с приближением в Америке "супервторника", когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны.

"Некоторые заходят слишком далеко в знаменитом стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов <…>, подписавших обязательство "заберём Техас назад", — сообщает издание.

Уточняется, что такое обязательство подразумевает обещание кандидата на выборную должность превознести интересы Техаса над общеамериканскими и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от страны. На сегодняшний день обязательство получило свыше 150 подписей, включая кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе.