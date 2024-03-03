Действующий руководитель французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне глубоко ошибается по поводу того, что победа России станет критическим ударом по европейской экономике. Как написал сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале, настоящим ударом по экономическому сектору Евросоюза будет продолжение нынешней санкционной политики Брюсселя при растущих тратах ЕС на Украину.

Таким образом российский политик прокомментировал сделанное ранее главой МИД Франции заявление о том, что в случае успешного завершения Москвой специальной военной операции западным странам придётся выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а намного больше. По словам члена Совфеда, первый удар Европа нанесла по своей экономике в 2022 году, когда пошла на "большой энергетический разрыв" с РФ, и с тех пор для европейцев ситуация только ухудшалась.

Пушков уверен, что от подобного выигрывают только Соединённые Штаты, но никак не Евросоюз. Политик подчеркнул, что экономический локомотив, которым является экономика Германии, полностью остановился. В то же время французские и европейские фермеры протестуют вовсе не из-за победы России, а из-за действий Брюсселя.

"Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами её нынешние руководители и правящие элиты — никак не Россия", — заключил Пушков.