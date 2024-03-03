Регион

Уведомления отключены

3 марта, 05:20

"Буду счастлив приехать": Глава МИД Венгрии посетит Сочи

Сийярто заявил о планах посетить форум "Атомэкспо" в Сочи

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении приехать на форум "Атомэкспо" в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что будет счастлив посетить один из крупнейших международных форумов, посвящённых атомной энергетике.

"Да, меня пригласили на "Атомэкспо". Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", — сказал он.

Напомним, "Атомэкспо-2024" пройдёт 25 и 26 марта на федеральной территории "Сириус" в сочинском Олимпийском парке. В форуме примут участие руководители госструктур, крупнейших мировых атомных компаний, общественных организаций, а также международные эксперты.

На зависть Киеву: Венгрия показательно отдаст свои миллионы Чаду, а не Украине
На зависть Киеву: Венгрия показательно отдаст свои миллионы Чаду, а не Украине

Ранее Петер Сийярто заявил о ненужности транзита российского газа через Украину. По словам венгерского министра, Будапешту достаточно мощностей "Турецкого потока". Однако он отметил, что страна открыта для обсуждения расширения каналов поставок ископаемого топлива.

Обложка ©

ТАСС / Петр Ковалев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров