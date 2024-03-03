"Буду счастлив приехать": Глава МИД Венгрии посетит Сочи

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении приехать на форум "Атомэкспо" в Сочи. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что будет счастлив посетить один из крупнейших международных форумов, посвящённых атомной энергетике.

"Да, меня пригласили на "Атомэкспо". Я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", — сказал он.

Напомним, "Атомэкспо-2024" пройдёт 25 и 26 марта на федеральной территории "Сириус" в сочинском Олимпийском парке. В форуме примут участие руководители госструктур, крупнейших мировых атомных компаний, общественных организаций, а также международные эксперты.