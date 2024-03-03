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"Только ради вас": Алла Пугачёва пообещала фанатам записать новые песни

Алла Пугачёва заявила о намерении записать новые песни

3 марта, 05:43
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Поклонники творчества Аллы Пугачёвой, только закончившие слушать сборник её песен P.S., могут обрадоваться: примадонна пообещала уже скоро записать новые песни. В видео, опубликованном в одной из социальных сетей, она призналась, что, вероятно, "последняя" узнала о выходе альбома, и сочла его подарком на грядущий 75-летний юбилей.

Алла Пугачёва пообещала фанатам записать новые песни. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

"Ну, а я могу подарить к юбилею только новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас", — сказала артистка.

"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню
"Позорно": Успенская заявила, что Пугачёва испоганила её песню

Напомним, 1 марта на стримингах появился первый за 16 лет релиз Аллы Пугачёвой — P.S. Концертный альбом Примадонны вместил 20 треков, на обложке легендарная певица красуется с украинским продюсером Нателлой Крапивиной.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов
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