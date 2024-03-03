Регион

Уведомления отключены

Новости
ПОСЛАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Уже вывозят архивы: Экс-депутат Рады посоветовал жителям Харькова уезжать из города

ВС РФ захватили в Авдеевке американскую технику времён Вьетнамской войны

Ракетная опасность объявлена в двух городских округах Белгородской области

"Спартак" без Промеса не смог забить "Зениту" ни одного гола

Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии

Литва предупредила о конфискации авто с российскими номерами

Рекордное число заявок подано на президентскую программу "Время героев"

В Венгрии заявили о ненужности транзита газа через Украину

Британский сухогруз затонул после атаки хуситов

СМИ узнали о значительном прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС

"Издевается над женскими телами": Супруга Байдена накинулась на Трампа с резкой критикой

Джилл Байден назвала Трампа "опасным для женщин"

3 марта, 06:02
Джилл Байден и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon / ТАСС / AP / David Yeazell

Джилл Байден и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon / ТАСС / AP / David Yeazell

Супруга президента США Джо Байдена обрушилась с критикой на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, припомнив ему старую запись с признанием в домогательствах. По словам Джилл Байден, Трамп "опасен для женщин".

"Он всю жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями... Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", — цитирует её The Hill.

Также Джилл прокомментировала недавнее заявление Трампа о том, что именно он ответственен за введение запретов на аборты в ряде штатов. По её словам, эти "жестокие" меры лишают женщин права принимать собственные решения в части своего здоровья.

Губернатор штата Айдахо призвал избавиться от Байдена и вернуть Трампа
Губернатор штата Айдахо призвал избавиться от Байдена и вернуть Трампа

Ранее Дональд Трамп загнал своего оппонента Джо Байдена в интеллектуальный тупик: блестяще прошёл два теста на умственные способности и предложил 81-летнему президенту США сделать то же самое.

Авторы
Матвей Константинов
Матвей Константинов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!