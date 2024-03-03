"Издевается над женскими телами": Супруга Байдена накинулась на Трампа с резкой критикой Джилл Байден назвала Трампа "опасным для женщин" 3 марта, 06:02 Джилл Байден и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon / ТАСС / AP / David Yeazell

Супруга президента США Джо Байдена обрушилась с критикой на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, припомнив ему старую запись с признанием в домогательствах. По словам Джилл Байден, Трамп "опасен для женщин".

"Он всю жизнь разрушал нас и обесценивал наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями... Дональд Трамп опасен для женщин и наших семей", — цитирует её The Hill.

Также Джилл прокомментировала недавнее заявление Трампа о том, что именно он ответственен за введение запретов на аборты в ряде штатов. По её словам, эти "жестокие" меры лишают женщин права принимать собственные решения в части своего здоровья.

Ранее Дональд Трамп загнал своего оппонента Джо Байдена в интеллектуальный тупик: блестяще прошёл два теста на умственные способности и предложил 81-летнему президенту США сделать то же самое.

Авторы Матвей Константинов